Всемирные зимние специальные Олимпийские игры перенесены из Казани

Всемирные зимние специальные Олимпийские игры 2023 года были перенесены из Казани.

«Эта отмена разрушительна для нас, для наших спортсменов на Украине, для наших спортсменов в России и для наших спортсменов по всему миру, которые годами готовились к соревнованиям. Мы благодарны людям доброй воли в России и во всем мире, которые годами работали для того, чтобы эти Игры увенчались успехом, и пока они не состоятся, мы обязуемся продолжать работать с программой Специальной Олимпиады сейчас и в будущем», - говорится в заявлении опубликованном пресс-службой турнира.

Добавим, что Специальные Олимпиады впервые начали проводиться с 1968 года. На них выступают лица с умственными отклонениями.