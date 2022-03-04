Бах не может сказать, как долго продлятся спортивные санкции в отношении России

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался о сроке санкций в спорте в отношении России.

«Мы оставили этот вопрос открытым… Было очень сложно установить крайний срок или определить событие, которое могло привести либо к ужесточению санкций, либо к отмене некоторых санкций», - приводит слова Баха Reuters.

Напомним, что МОК рекомендовал отстранить российских спортсменов, если же это не возможно по организационным или юридическим причинам допустить их только в нейтральном статусе.

В итоге российских спортсменов в итоге допустили только в плавании, автоспорте, спортивной гимнастике, теннисе, велоспорте и профессиональном боксе.