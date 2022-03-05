Россия планирует создать единые спортивные соревнования со странами СНГ и БРИКС

Министерство спорта РФ в ходе совещаний с представителями различных спортивных федераций озвучило дальнейшие действия страны из-за ее изоляции международными организациями.

Согласно нему большинство российских спортивных мероприятий будут ориентированы на страны СНГ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан, Узбекистан), а также государства БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Ведутся переговоры о создании спортивных лиг совместно с данными государствами.

Помимо этого всероссийские соревнования могут иметь открытый статус, что позволяет принимать участие в таких турнирах гражданам других государств, сообщает пресс-служба Федерации конного спорта России.

Напомним, что МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов до международных соревнований, если же это невозможно по организационным или юридическим причинам, допускать их только в нейтиральном статусе.

В итоге российские спортсмены получили разрешение только в плавании, автоспорте, теннисе, велоспорте и профессиональном боксе.