Президент РФ Владимир Путин подписал закон о борьбе с договорными матчами в российском спорте.

Как сообщает интернет-портал правовой информации, согласно документы, в сфере физической культуры и спорта вводятся понятия: «конфликт интересов» и «инсайдерская информация».

Речь идет о сведениях, определяемых в качестве таковых общероссийской спортивной федерацией или профессиональной лигой в отношении развиваемого вида спорта и соревнований. Федерации и профессиональные лиги будут утверждать перечни инсайдерской информации и должны разместить на официальных сайтах в течение пяти дней с момента утверждения.

Кроме того, в регламенты соревнований будут внесены требования о недопущении конфликта интересов и меры, направленные на их реализацию.