Васильев считает, что смена российскими спортсменами гражданства не изменит отношение к ним

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев предостерег российских спортсменов от смены спортивного гражданства ради возможности выступать в международных турнирах.

«Пусть те девочки и ребята, которые на это решатся, не забывают, что они все равно русские и все об этом знают. Отношение на Западе к ним не изменится. Мы же видим сейчас, что отношение ко всему русскому резко отрицательное. Поэтому смена гражданства вряд ли что изменит. Даже если получить американское гражданство, отношение останется как к русскому. Думаю, это сильно не поменяет ситуацию и будет такая же коллективная травля, как в отношении Александра Логинова на ЧМ-2019 со стороны «демократов» из западных стран», - приводит слова Васильева Sport24.ru.

Напомним, что после рекомендации МОК российские спортсмены были отстранены от международных соревнований в большинстве видов спорта.

В итоге они получили разрешение на выступление в нейтральном статусе только в плавании, автоспорте, теннисе, велоспорте и профессиональном боксе.