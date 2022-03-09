Матыцин уверен, что спорт не должен быть средством дискриминации и манипулирования

Министерство спорта России, через своего главу Олега Матыцина объявило свою позицию по поводу отстранения российских спортсменов от международных соревнований.

«Миссия чистого спорта состоит в том, чтобы объединить и создать платформу для диалога. Мы считаем, что спорт не должен быть средством какой-либо дискриминации и манипулирования», - приводит слова Матыцина, сказанный на Международной конвенции по борьбе с допингом в спорте ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Минспорта.

Напомним, что после рекомендации МОК российские спортсмены были отстранены от международных соревнований в большинстве видов спорта.

В итоге они получили разрешение на выступление в нейтральном статусе только в плавании, автоспорте, теннисе, велоспорте и профессиональном боксе.