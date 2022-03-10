ВАДА перенесло сроки аудиторской проверки РУСАДА

В ВАДА заявили, что переносят запланированную на март аудиторскую проверку деятельности РУСАДА.

«Нам придется подождать и посмотреть, как будет развиваться ситуация», - заявили ТАСС в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что РУСАДА делает все возможное, чтобы продолжать свою деятельность в штатном порядке. ВАДА также держит связь с российским антидопинговым агентством и оказывает любую необходимую помощь.

В настоящее время РУСАДА вынуждено отправлять допинг-пробы отечественных спортсменов на перепроверку в аккредитованные ВАДА лаборатории, поскольку московская лаборатория была лишена аккредитации.

Намечавшаяся в марте аудиторская проверка как раз являлась одним из шагов по восстановлению полноценного статуса РУСАДА.