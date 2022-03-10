Матыцин заявил, что у ВАДА нет претензий к России

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал про взаимоотношения страны с ВАДА.

«В настоящее время никаких претензий с точки зрения нарушений антидопинговых правил со стороны WADA к России нет. Наша страна признана соблюдающей на 100% абсолютно все конвенции. Нарушения выявляются нами, и WADA признало, что в России одна из эффективных систем противодействия допингу», - приводит ТАСС слова Матыцина, сказанные в эфире канала «Россия-24».

Напомним, что из-за проблем с допингом российские спортсмены выступали на трех последних Олимпиадах под нейтральным флагом.