Министр спорта Олег Матыцин подтвердил, что чемпионаты России станут открытыми для того, чтобы у наших спортсменов появилась возможность соревноваться с иностранцами.

«Мы сейчас меняем формат фактически всех чемпионатов, которые будут проводится на территории России. Будем делать его открытым, вносить изменения в положение о соревнованиях и приглашать спортсменов», - сказал Матыцин в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, что МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов до международных соревнований, если же это невозможно по организационным или юридическим причинам, допускать их только в нейтральном статусе.

В итоге российские спортсмены получили разрешение только в плавании, автоспорте, теннисе, велоспорте и профессиональном боксе.