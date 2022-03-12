В Норвегии выступили против изоляции российских спортсменов на детском и юношеском уровне

Министр культуры и равноправия Норвегии Анетт Треттербергстуен сообщила, что их страна выступает против отстранения российских спортсменов во всех возрастах.

«Хочу подчеркнуть, что мы хотим исключить из зарубежных соревнований спортсменов и команды высшего спортивного уровня, а не детский, юношеский и массовый спорт. Мы хотим, чтобы каналы для сотрудничества между людьми оставались открытыми, пока это возможно», - приводит слова норвежского политика «РИА Новости».

Напомним, что российские спортсмены были отстранены в большинстве видов спорта после рекомендации МОК. В частности они не могут выступать в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов и Международной федерации лыжного спорта.