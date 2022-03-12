Навка считает, что российским спортсменам из-за отстранения сложно будет держать себя в тонусе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка назвала трудности, через которые придется пройти нашим спортсменам из-за отстранения от международных соревнований.

«Это отбросит наших спортсменов на несколько шагов назад, сложно держать себя в тонусе каждый день, не зная, что будет впереди, и свои перспективы в будущем. Побеждает сильнейший, нужно верить, что это время закончится, и мир приведет себя в порядок, одумаются, начнутся переговоры. Нужно заставлять себя каждый день тренироваться в надежде на то, что соревнования будут открыты», - приводит слова Навки «Матч ТВ».

Напомним, что МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов до международных соревнований, если же это невозможно по организационным или юридическим причинам, допускать их только в нейтральном статусе.

В итоге российские спортсмены получили разрешение только в плавании, автоспорте, теннисе, велоспорте и профессиональном боксе.