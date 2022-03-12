Винер-Усманова назвала важным предложение допустить российских спортсменов на турниры юниоров

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова оценила предложение Министерства культуры и равноправия Норвегии допустить российских спортсменов до международных соревнований на детском и юношеском уровне.

«Сейчас любой шаг к проведению международных соревнований можно назвать важным, пусть даже дело касается детей. Тем более что юниорами считаются до 15 лет, а это уже серьёзный возраст. В нашем виде под него подпадают достаточно взрослые гимнастки, которые готовятся к поездке на ближайшую Олимпиаду», - приводит слова Винер-Усмановой RT.

Напомним, что российские спортсмены были отстранены в большинстве видов спорта после рекомендации МОК. В частности они не могут выступать в соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики.