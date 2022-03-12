Журова - об отстранении российских спортсменов: Этого требуют исключительно политики

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова просит не обвинять международные спортивные федерации за отстранение россиян от соревнований.

«Они не поддерживают отстранение. Этого требуют исключительно политики. А когда начинаешь общаться с представителями федераций, понимаешь, что им подобное решение абсолютно не на руку. Да, сейчас европейские страны предложили не ограничивать права наших детей и юношей, но им могут моментально погрозить пальчиком — и всё откатится обратно», - приводит слова Журовой RT.

Добавим, что с инициативой допустить российских спортсменов на детском и юношеском уровне ранее выступила министр культуры и равноправия Норвегии Анетт Треттербергстуен.