Покровская верит, что российских спортсменов допустят до международных соревнований

Заслуженный тренер России Татьяна Покровская уверена, что наших спортсменов допустят до международных соревнований.

«К сожалению, вы сами видите, что предполагать что-либо сейчас сложно, события развиваются стремительно. Но я все-таки верю: правда восторжествует», - приводит слова Покровской RT.

Напомним, что МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов до международных соревнований, если же это невозможно по организационным или юридическим причинам, допускать их только в нейтральном статусе. Одной из немногих федераций, которые воспользовалась возможностью была FINA.