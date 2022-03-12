Мамиашвили заявил, что отстраненных российских спортсменов будут чаще поддерживать

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили высказал свое мнение о том, где отстраненные от международных турниров спортсмены могут получить поддержку.

«Поддержать нас могут те страны, где работают по-настоящему независимые люди. И мы будем всё чаще слышать их. Спорт всегда декларировался вне любых политических событий и воспринимался как канал для возможных коммуникаций. Начнём с того, что эта площадка исповедует равные права для всех и тиражирует жизнеутверждающие принципы: уважение к соперникам, уважение к проигравшему, умение порадоваться успеху победителя», - приводит слова Мамиашвили RT.

Напомним, что МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов до международных соревнований, если же это невозможно по организационным или юридическим причинам, допускать их только в нейтральном статусе.

В итоге российские спортсмены получили разрешение только в плавании, автоспорте, теннисе, велоспорте и профессиональном боксе.