Депутат Европарламента назвала санкции в отношении российских спортсменов расистскими

Депутат Европарламента Кристин Андерсон заступилась за российских спортсменов, которые были отстранены от международных соревнований.

«Я считаю, что права человека не должны ущемляться из-за его пола, места происхождения, расы, языка, а также религиозных или политических взглядов. Данное требование указано в ряде законов. Сейчас эти правила нарушены. Те санкции, которые были наложены на российских спортсменов и представителей сферы культуры из России в связи с ситуацией на Украине, — это проявление расизма в чистом виде», - приводит слова Андерсон сказанные в эфире YouTube-канала Russian Answer «РИА Новости».

Напомним, что МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов до международных соревнований, если же это невозможно по организационным или юридическим причинам, допускать их только в нейтральном статусе.

В итоге российские спортсмены получили разрешение только в плавании, автоспорте, теннисе, велоспорте и профессиональном боксе.