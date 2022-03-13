Тарасова считает, что Россия чаще должна выступать против изоляции собственных спортсменов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о поступке депутата партии «Альтернатива для Германии» Кристиан Андерсон, назвавшей расизмом отстранение российских спортсменов.

«Наша страна тоже должна какие-то слова говорить. Изменится ли ситуация по отношению к нашим спортсменам, если все лидеры стран выступят с таким же заявлением? Зачем мы будем говорить «если». Выскажутся, значит, выскажутся. Высказывание Кристиан — уже большое дело», - приводит слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

Напомним, что МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов до международных соревнований, если же это невозможно по организационным или юридическим причинам, допускать их только в нейтральном статусе.

В итоге российские спортсмены получили разрешение только в плавании, автоспорте, теннисе, велоспорте и профессиональном боксе.