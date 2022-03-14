Светлана Журова: Отмена масочного режима в Москве для спортсменов тоже здорово

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала отмену масочного режима в Москве.

Мэр столицы Сергей Собянин связал свое решение с улучшением эпидемиологической ситуации.

«Если масочный режим отменяется, то станет больше количество болельщиков на трибунах. Они ждали этого, хотели. Надеюсь, они хорошо это воспримут. На соревнованиях были нюансы, когда родители не могли смотреть за выступлением детей, на тренировках не могли присутствовать. Поэтому отмена масочного режима для спортсменов тоже здорово», — приводит слова Журовой «Спорт-Экспресс».

Добавим, что за минувшие сутки в Москве зафиксировано 957 новых случаев заболевания коронавирусом.