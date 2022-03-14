Губерниев похвалил норвежского чиновника, ушедшего из НОК из-за россиян

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал решение заместителя председателя Олимпийского комитета Норвегии Ойвинда Ваттердала покинуть свой пост.

Чиновник не согласился с решением организации по отстранению российских и белорусских атлетов от международных соревнований.

«Вот видите, норвежский чиновник — молодец! У него есть совесть: он переживает за спорт, как все мы. Насколько символично, что это сделал именно норвежец? Конечно, нам сложно было это представить. Норвежец понимает, что спорт вне национальностей» — цитирует Губерниева «Чемпионат».

Напомним, что российские лыжники не смогли принять участие в заключительных этапах Кубка мира.