Спорт-2022. Стратегия консолидации в меняющемся мире: главная тема форума «МЫ ВМЕСТЕ. Спорт»

С 30 по 31 марта 2022 года в Москве (ЦВК «Экспоцентр», павильон № 2, зал 1) состоится спортивный форум в поддержку движения «МЫ ВМЕСТЕ. Спорт» в рамках ежегодного конгрессно-выставочного мероприятия Министерства спорта Российской Федерации «SportForumLive».

Основная задача мероприятия – представить комплексный план действий по парированию возникших угроз и развитию спортивной отрасли в новой реальности. На полях форума планируется обсудить и принять базовые параметры ответов на антироссийские санкции по всем направлениям, включая массовый, детско-юношеский, профессиональный спорт, спорт высших достижений и развитие международного спортивного сотрудничества. По итогам форума будут сформированы конкретные предложения по изменению стратегии и государственной программы развития физической культуры и спорта.

«В рамках работы треков участникам предстоит проработать большое количество вопросов по различным направлениям с целью переоценки фактической ситуации в российской спортивной сфере для принятия стратегических и программных решений, связанных с жизнеобеспечением и конкурентоспособным развитием спортивной отрасли. Все профессиональное сообщество должно объединиться для выработки актуальных решений и поиска новых альтернатив развития спортивной отрасли», − подчеркнул генеральный директор АНО «Форум «Спортивная держава» Алексей Степанов.

Основные темы затронут вопросы, имеющие приоритетное значение, среди них: реализация стратегических документов в условиях пандемических ограничений и изменений на международной арене; государственная стандартизация отрасли; развитие фитнес-индустрии, корпоративного спорта, спортивного туризма; инвестирование в массовый спорт; продвижение государственных спортивных брендов; система поддержки цифровых стартапов в спортивной отрасли.

Дискуссии пройдут по нескольким тематическим направлениям:

– Стратегия для меняющегося мира: Право на спорт. Угрозы и возможности

– Городская среда. Образ жизни

– Инвестиционное развитие

– Инновационное развитие

– Физическая культура и спорт среди граждан

– Спортивный туризм

На площадке форума состоятся презентации ключевых стратегических инициатив, в том числе по направлениям цифровой трансформации, а также межведомственной интеграции с отраслями туризма, строительства и промышленного производства продукции для занятий физической культурой, спортом и ведения здорового образа жизни.

Традиционно в рамках мероприятия пройдет выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы», посвященная последним достижениям отечественной спортивной индустрии.

Деловая программа доступна на сайте форума. Заявку на регистрацию также можно подать на официальном сайте форума.