Чиновник объяснил свое решение покинуть Олимпийский комитет Норвегии из-за отстранения россиян

Представитель комитета спортсменов Олимпийского комитета Норвегии Ойвинд Ваттердал прокомментировал отставку со своей должности в организации.

Ранее стало известно, что чиновник принял решение покинуть свой пост из-за рекомендаций МОК по отстранению российских спортсменов от международных соревнований.

– Таким образом я хотел выразить свое несогласие с тем, что НОК Норвегии принял такое решение. Я не поддерживаю исключение любого спортсмена – вне зависимости от того, откуда он. Я получил много хороших откликов, это показывает, что это решение было оправданным, – сказал Ваттердал в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что 28 февраля МОК рекомендовал не допускать россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях. При этом организация позволила спортивным федерациям принимать собственные решения по санкциям в отношении России и Белоруссии.