Почетный член МОК призвал готовиться к возвращению российских и белорусских спортсменов

Почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Герхард Хейберг из Норвегии напомнил, что российских и белорусских спортсменов необходимо будет вернуть на мировую арену.

«Действия МОК оказались более решительными, чем я предполагал. Мы (МОК) всегда были осторожны, Россия - это великая спортивная держава. В таких случаях нужно быть аккуратнее, избегать резких движений, но пришлось реагировать. Для меня теперь важно, чтобы мы подумали о том, как Россия и Белоруссия вернутся в международный спорт. Поэтому одновременно с отстранением мы должны смотреть вперед и готовиться к возвращению российских и белорусских спортсменов. Они должны вернуться и иметь равные права с другими. Мы должны вернуться к ситуации, которой мы все наслаждались», - приводит слова Хейберга «РИА Новости», ссылаясь на TV2.no.

Напомним, что МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов до международных соревнований, если же это невозможно по организационным или юридическим причинам, допускать их только в нейтральном статусе.

В итоге российские спортсмены получили разрешение только в плавании, автоспорте, теннисе, велоспорте и профессиональном боксе.