Крянин считает, что Ваттердала попросили уйти из НОК Норвегии за поддержку российских спортсменов

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин считает, что Ойвинд Ваттерладал покинул национальный олимпийский комитет Норвегии не по собственной инициативе.

«Я думаю, что его, скорее всего, попросили уйти. Или создали такие условия, при которых дальше было просто невозможно работать. Хорошо, что есть такие люди, которые высказывают своё мнению. Я считаю, что оно правильное. Вообще не должны страдать спортсмены. Почему? Нам не важен цвет кожи и место, где родился, всем должны предоставляться равные условия для борьбы. Тем более лыжные гонки максимально честные: есть старт и финиш, и всё зависит от твоей скорости», - приводит слова Крянина RT.

Ранее российские и белорусские спортсмены не смогли принять участие в заключительных этапах Кубка мира по лыжным гонкам, так как были отстранены международной федерации после ультиматума со стороны Норвегии, Швеции и Финляндии.