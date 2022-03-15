Крянин - об уходе Ваттердала из НОК Норвегии: Вытопчут всех адекватных. И кто тогда будет управлять?

Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин высказался об уходе заместителя председателя Олимпийского комитета Норвегии Ойвинда Ваттердала со своего поста после несогласия с отстранением россиян и белорусов.

«В этом и проявляются настоящие спортсмены. Жаль, что он уходит из НОК или его попросили уйти. И непонятно, с кем начинать работать и выстраивать отношения в федерациях. Спортсмены, которые прошли путь от тренировок до высоких призовых мест и своими результатами доказали, что готовы решать важные вопросы и делают это профессионально. Эти люди понимают, что в спорте не должно такого происходить. Непонятно, к чему это приведёт. Вытопчут всех адекватных. И кто тогда будет управлять? Пока не знаю, что с этим делать», - приводит слова Крянина RT.

Ранее российские и белорусские спортсмены не смогли принять участие в заключительных этапах Кубка мира по лыжным гонкам, так как были отстранены международной федерации после ультиматума со стороны Норвегии, Швеции и Финляндии.