ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Крянин - об уходе Ваттердала из НОК Норвегии: Вытопчут всех адекватных. И кто тогда будет управлять?

Норвежец выступил против отстранения российских спортсменов.
15 марта 2022 18:51
автор: Максим Скороходов

Член президиума Федерации лыжных гонок России Сергей Крянин высказался об уходе заместителя председателя Олимпийского комитета Норвегии Ойвинда Ваттердала со своего поста после несогласия с отстранением россиян и белорусов.

«В этом и проявляются настоящие спортсмены. Жаль, что он уходит из НОК или его попросили уйти. И непонятно, с кем начинать работать и выстраивать отношения в федерациях. Спортсмены, которые прошли путь от тренировок до высоких призовых мест и своими результатами доказали, что готовы решать важные вопросы и делают это профессионально. Эти люди понимают, что в спорте не должно такого происходить. Непонятно, к чему это приведёт. Вытопчут всех адекватных. И кто тогда будет управлять? Пока не знаю, что с этим делать», - приводит слова Крянина RT.

Ранее российские и белорусские спортсмены не смогли принять участие в заключительных этапах Кубка мира по лыжным гонкам, так как были отстранены международной федерации после ультиматума со стороны Норвегии, Швеции и Финляндии.

источник: «RT на русском»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Предательство, обида или паскудство? Как воспринимать новый отказ Дзюбы от сборной
Сбор национальной команды в 20-х числах марта под руководством Валерия Карпина пройдет без нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
«Дзюба продолжает искать отмазки, чтобы не играть у Карпина». Масалитин — о составе сборной России
Чемпион СССР 1991 года Валерий Масалитин прокомментировал «Плеймейкеру» заявку, которую обнародовал Валерий Карпин для проведения тренировочного сбора.
Тяжела ты, шапка Мономаха. Как Медведев пробыл первой ракеткой мира всего три недели
На турнире в США Даниил Медведев потерпел неожиданное поражение от француза Гаэля Монфиса. Из-за этого российский теннисист 21 марта потеряет звание первой ракетки мира, которое вновь перейдет к сербу Новаку Джоковичу.
«Уверен, Запад следит за соревнованиями русских и белорусов». Кузьмин — о новых реалиях биатлона
Известный в прошлом биатлонист и лыжник Александр Кузьмин поделился с «Плеймейкером» мнением о развитии одного из самых популярных в России видов спорта в условиях изоляции.
Англия смогла — чем мы хуже? Как наш футбол может опуститься до уровня Лихтенштейна, чтобы воскреснуть
Отстранение российских клубов от европейских турниров даже на пару лет отбросит наш чемпионат в середину таблицы коэффициентов УЕФА. А если бан продлится дольше, мы окажемся на дне.
Победил Слуцкого и сделал… шесть замен! Как Карпин вернулся в «Ростов»
В заключительном матче 21-го тура РПЛ «Рубин» дома уступил «Ростову» (1:2), отыграв полтора тайма в меньшинстве.
Биатлонный ген семьи Резцовых. Как дочь чемпионки 90-х за год прорвалась из роддома на пьедестал Пекина-2022
Прошлый, предолимпийский сезон Кристина Резцова пропустила целиком из-за рождения дочери. Однако успела не только вернуться в строй к пекинским Играм, но и стать лидером сборной России.
«Мораторий на вылет — это плохо, отъезд легионеров — не проблема». Гершкович — об РПЛ в изоляции
Член исполкома РФС Михаил Гершкович прокомментировал «Плеймейкеру» возможное расширение РПЛ до 18 команд, а также вероятный отток из России иностранных игроков и тренеров.
Месси — «пассажир»? Леонардо обречен? Бонжур, Симеоне? В «ПСЖ» грядет грандиозная перезагрузка
Ущерб парижскому клубу, нанесенный фиаско в 1/8 финала Лиги чемпионов, сложно оценить. Что имиджево, что финансово.
«Закатывать истерики по поводу судей — фишка красно-белых». Червиченко — о матче «Спартак» — «Краснодар»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением о поражении красно-белых от «Краснодара» (1:2).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика