Путин заявил, что международные федерации «растоптали» олимпийские принципы, отстраняя россиян

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался об отстранении спортсменов страны от международных соревнований.

«Даже олимпийские принципы растоптали. Не постеснялись свести счёты и с паралимпийцами: вот такой вот спорт вне политики», - приводит слова Путина «Чемпионат».

Напомним, что МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов до международных соревнований, если же это невозможно по организационным или юридическим причинам, допускать их только в нейтральном статусе.

МПК воспользовался данной возможностью, но позже принял решение не допускать россиян на Паралимпиаду в Пекине, так как их соперники объявили, что не будут с ними соревноваться.