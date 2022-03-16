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Путин заявил, что международные федерации «растоптали» олимпийские принципы, отстраняя россиян

Особенно президента РФ огорчила ситуация с Паралимпиадой в Пекине.
16 марта 2022 17:52
автор: Максим Скороходов

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался об отстранении спортсменов страны от международных соревнований.

«Даже олимпийские принципы растоптали. Не постеснялись свести счёты и с паралимпийцами: вот такой вот спорт вне политики», - приводит слова Путина «Чемпионат».

Напомним, что МОК рекомендовал не допускать российских спортсменов до международных соревнований, если же это невозможно по организационным или юридическим причинам, допускать их только в нейтральном статусе.

МПК воспользовался данной возможностью, но позже принял решение не допускать россиян на Паралимпиаду в Пекине, так как их соперники объявили, что не будут с ними соревноваться.

источник: Чемпионат.com
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