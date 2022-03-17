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Россия сэкономила 8 млрд рублей из-за переноса международных соревнований

В нашей стране не состоятся в том числе финал Лиги чемпионов и чемпионат мира по волейболу.
17 марта 2022 08:47
автор: Максим Скороходов

Вице-премьер по вопросам культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко назвал сумму сэкономленных средств из-за отмены в России международных соревнований.

«У нас сэкономлены бюджетные средства в результате отмены международных соревнований - финала Лиги чемпионов, чемпионата мира по волейболу, Спецолимпиады в Казани, мирового первенства по хоккею, Всемирной шахматной олимпиады и ряда других. По предварительным расчетам сумма составляет более 8 млрд рублей. Эти средства полностью пойдут на решение вопросов в интересах наших граждан - строительство спортивных объектов в регионах России и проведение внутрироссийских мероприятий», - приводит слова Чернышенко ТАСС.

Напомним, что помимо отмены международных турниров внутри России, наши спортсмены также не допускаются на мировой уровень.

МОК рекомендовал не допускать россиян до международных соревнований, если же это невозможно по организационным или юридическим причинам, допускать их только в нейтральном статусе.

В итоге российские спортсмены получили разрешение только в плавании, автоспорте, теннисе, велоспорте и профессиональном боксе.

источник: ТАСС
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