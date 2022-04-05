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«Непрофессинальное и неуместное выступление». Матыцин ответил польскому министру

Коллега чиновника предложил полностью изолировать Россию от мирового спорта
05 апреля 2022 11:26
автор: Александр Шульгин

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал высказывание своего польского коллеги Камиля Бортничука о российских спортсменах и чиновниках в составе международных спортивных федераций.

«Не хочу тратить свои силы и время на слова коллеги из Польши. Я его не знаю лично. Это было непрофессиональное и неуместное выступление человека. С моей точки зрения, он недостаточно адекватно оценивает происходящее в мире. Польша имеет богатые традиции в спорте и олимпийском движении. Нужно позиционировать себя как гаранта стабильности, несмотря на всю сложность политической ситуации.

Спорт сейчас приобретает важное значение как механизм урегулирования конфликтов. Спортсмены не должны быть дискриминированы. Их голос должен быть услышан как голос разума, дружбы и мира», - приводит слова чиновника «РИА Новости».

Напомним, накануне Борничук предложил не только отстранять российских спортсменов от международных соревнвоаний, но и полностью исключить чиновников РФ из состава международных спортивных организаций.

источник: «РИА Новости»
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