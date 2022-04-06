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Дмитрий Свищев: Смена гражданства спортсменов - вещь индивидуальная

Россия была лишена права проведения нескольких крупных турниров
06 апреля 2022 16:27
автор: Александр Поволоцкий

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался на тему россиян, которые меняют спортивное гражданство.

Ранее Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка призвала не считать таких атлетов предателями.

«На самом деле, смена гражданства спортсменов вещь индивидуальная. Есть спортсмены, которые меняют российское гражданство на европейское и наоборот. Не надо всех под одну гребенку. Это вопрос не простой», - цитирует Свищева Vprognoze.ru.

Напомним, что ряд международных организаций приняли решение отстранить российских спортсменов от соревнований. Несколько атлетов стали подданными других стран.

источник: Vprognoze.ru
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