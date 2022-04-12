Объявлены финалисты V премии Sport Business Awards

Стоит отметить, что в список финалистов номинации «Менеджер года» вошел главный редактор «Советского спорта» Николай Николаевич Яременко.
Финалисты V премии Sport Business Awards
СТАДИОН ГОДА
• Стадион «Калининград»
• Стадион «Нижний Новгород»
• «Екатеринбург Арена»
• «Мордовия Арена»
• «Фишт» (Сочи)
АРЕНА ГОДА
• «Белгород-Арена»
• Волейбольная арена «Динамо» (Москва)
• «Тинькофф Арена» (Санкт-Петербург)
• Дворец водных видов спорта (Саранск)
• Уральская футбольная академия (Екатеринбург)
ЛЕДОВАЯ АРЕНА ГОДА
• СК «Юбилейный» (Санкт-Петербург)
• Ледовый дворец «Кузбасс» (Кемерово)
• Ледовый дворец «Байкал» (Иркутск)
ПЛОЩАДКА ГОДА
• «Арена Парк» (Екатеринбург)
• «Чкалов Арена» (Москва)
• Экстрим-парк «Урам» (Казань)
• Спорт-холл «Айка» (Норильск)
• «Академия» (Москва)
• Ледовая арена «АВТО» (Екатеринбург)
• Rock the Cycle (Москва, Санкт-Петербург)
• Ледовый комплекс City Sport на м. Нагатинская (Москва)
ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС ГОДА
• Курорт «Красная Поляна» (Сочи)
• Курорт «Игора» (Ленинградская область)
• Курорт «Большой Вудъявр» (Мурманска область)
• Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» (Сахалин)
• Горно-туристический центр «Газпром» (Сочи)
СПОРТИВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА
• Гонка героев
• Шоу Алексея Немова «Легенды Спорта»
• Чемпионат мира по пляжному футболу
• Чемпионат России по компьютерному спорту (совместная заявка АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» и Федерации компьютерного спорта России)
• Vottovaara Mountain Race
• «Битва на Туре»
• Триатлон IRONSTAR
• Чемпионат мира по скоростному спуску на коньках
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГОДА
• «Зуев Фэктори»
• Kenguru pro
• ZASPORT
• Bau Flex
• FK-ramps
• ФОРМАН Продактс
ПРОРЫВ ГОДА
• Лига героев
• Женская команда Регби-клуба ЦСКА
• ESforce Holding
• «Московские спортивные технологии»
• Всероссийская федерация волейбола
• «Мой спортивный район» ГБУ «Мосгорспорт»
• Российская Федерация прыжков в воду
КРЕАТИВ ГОДА
• Стенд ВТБ на Гран-При России Формулы 1
• ESforce Holding и Росатом
• HAVAL и мировые чемпионаты по киберспорту
• Квест-сериал во время ЧМ по хоккею 2021 от БК «Лига Ставок» и агентства Playmaker
• Песня «СуперГуд» ФК «Рубин»
• Видеоролик Дениса Бонуса
• «Елки по-арсенальски» от ПФК «Арсенал» Тула
• Перформанс «Токката И.С. Баха в переложении для органа и 37 спорткаров» от CLUB GT
• Студия Артемия Лебедева и ХК ЦСКА
SMM ГОДА
• ФК «Рубин»
• Ассоциация студенческого баскетбола
• Ночная хоккейная лига
• ХК «Сочи»
• Проект «На лыжи!», НП «Гонка чемпионов»
MATCHDAY ГОДА
• ХК «Сочи»
• ФК «Динамо» Москва
• BetBoom
• ФК «Сатурн» Раменское
• ХК СКА
МЕНЕДЖЕР ГОДА
• Ксения Шойгу, Федерация триатлона России
• Александр Тащин, «Матч ТВ»
• Николай Яременко, газета «Советский спорт»
• Артур Арутюнян, ПОП-ММА промоушен «Наше Дело»
• Константин Макаров, BetBoom
• Сергей Крюков, исполнительный директор Ассоциации студенческого баскетбола
СПОРТИВНЫЙ ЖУРНАЛИСТ ГОДА
• Василий Конов, Телеграм-канал K/On/Off
• Дмитрий Клипин, Телеграм-канал «ЭкСпорт»
• Андрей Панков, Championat.com
• Нобель Арустамян, Youtube-канал Nobel
• Витя Кравченко, Youtube-канал Вити Кравченко
• Игорь Лазорин, ИТАР-ТАСС
• Дмитрий Позов и Роман Косицын, Youtube-канал «Площадка»
• Александр Журавлев, Телеграм-канал «Мяч-Production»
• Ренат Шагабутдинов, Телеграм-канал «Бегать просто»
• Василий Уткин, Телеграм-канал «Настоящий РадиоУткин»
СПОРТИВНЫЙ РЕГИОН ГОДА
• Республика Татарстан
• Нижегородская область
• Санкт-Петербург
• Ханты-Мансийский АО – Югра
• Свердловская область
• Белгородская область
Добавим, что лауреатов профессионального конкурса определит независимое жюри, в состав которого вошли более 100 признанных и авторитетных специалистов отрасли:
• Азат Кадыров, первый заместитель Министра спорта РФ
• Дмитрий Свищев, председатель Комитета госдумы по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России
• Игорь Столяров, заместитель генерального директора по маркетингу, БК «Лига Ставок»
• Максим Сычев, руководитель проекта PlaymakerМаксим Сычев, руководитель проекта Playmaker
• Ксения Шойгу, президент Федерации триатлона России, руководитель и организатор проекта «Лига героев»
• Юрий Борзаковский, спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики, олимпийский чемпион 2004 года
• Андрей Федун, генеральный директор стадиона «Спартак»
• Елена Cавраева, управляющий партнер, главный редактор «СБК. Спорт бизнес консалтинг»
• Александр Пронин, генеральный директор АО «Олимпийский комплекс «Лужники»
• Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России
• Алексей Немов, четырёхкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира по гимнастике
• Евгения Медведева, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию
• Алексей Ягудин, олимпийский чемпион по фигурному катанию
и многие другие. Полный список жюри можно посмотреть на сайте премии.
Голосование пройдет с 13 по 15 апреля. Финалисты представят свои проекты жюри в онлайн-формате.
Объявление лауреатов и вручение наград – 21 апреля на Yota Arena, где в формате делового ужина встретятся ведущие представители российской спортивной индустрии. Главный приз Sport Business Awards – авторский Золотой глобус.
Учредитель премии – журнал «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг», при поддержке Минспорта РФ.