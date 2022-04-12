Объявлены финалисты V премии Sport Business Awards

Стоит отметить, что в список финалистов номинации «Менеджер года» вошел главный редактор «Советского спорта» Николай Николаевич Яременко.

Финалисты V премии Sport Business Awards

СТАДИОН ГОДА

• Стадион «Калининград»

• Стадион «Нижний Новгород»

• «Екатеринбург Арена»

• «Мордовия Арена»

• «Фишт» (Сочи)

АРЕНА ГОДА

• «Белгород-Арена»

• Волейбольная арена «Динамо» (Москва)

• «Тинькофф Арена» (Санкт-Петербург)

• Дворец водных видов спорта (Саранск)

• Уральская футбольная академия (Екатеринбург)

ЛЕДОВАЯ АРЕНА ГОДА

• СК «Юбилейный» (Санкт-Петербург)

• Ледовый дворец «Кузбасс» (Кемерово)

• Ледовый дворец «Байкал» (Иркутск)

ПЛОЩАДКА ГОДА

• «Арена Парк» (Екатеринбург)

• «Чкалов Арена» (Москва)

• Экстрим-парк «Урам» (Казань)

• Спорт-холл «Айка» (Норильск)

• «Академия» (Москва)

• Ледовая арена «АВТО» (Екатеринбург)

• Rock the Cycle (Москва, Санкт-Петербург)

• Ледовый комплекс City Sport на м. Нагатинская (Москва)

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС ГОДА

• Курорт «Красная Поляна» (Сочи)

• Курорт «Игора» (Ленинградская область)

• Курорт «Большой Вудъявр» (Мурманска область)

• Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» (Сахалин)

• Горно-туристический центр «Газпром» (Сочи)

СПОРТИВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА

• Гонка героев

• Шоу Алексея Немова «Легенды Спорта»

• Чемпионат мира по пляжному футболу

• Чемпионат России по компьютерному спорту (совместная заявка АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» и Федерации компьютерного спорта России)

• Vottovaara Mountain Race

• «Битва на Туре»

• Триатлон IRONSTAR

• Чемпионат мира по скоростному спуску на коньках

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГОДА

• «Зуев Фэктори»

• Kenguru pro

• ZASPORT

• Bau Flex

• FK-ramps

• ФОРМАН Продактс

ПРОРЫВ ГОДА

• Лига героев

• Женская команда Регби-клуба ЦСКА

• ESforce Holding

• «Московские спортивные технологии»

• Всероссийская федерация волейбола

• «Мой спортивный район» ГБУ «Мосгорспорт»

• Российская Федерация прыжков в воду

КРЕАТИВ ГОДА

• Стенд ВТБ на Гран-При России Формулы 1

• ESforce Holding и Росатом

• HAVAL и мировые чемпионаты по киберспорту

• Квест-сериал во время ЧМ по хоккею 2021 от БК «Лига Ставок» и агентства Playmaker

• Песня «СуперГуд» ФК «Рубин»

• Видеоролик Дениса Бонуса

• «Елки по-арсенальски» от ПФК «Арсенал» Тула

• Перформанс «Токката И.С. Баха в переложении для органа и 37 спорткаров» от CLUB GT

• Студия Артемия Лебедева и ХК ЦСКА

SMM ГОДА

• ФК «Рубин»

• Ассоциация студенческого баскетбола

• Ночная хоккейная лига

• ХК «Сочи»

• Проект «На лыжи!», НП «Гонка чемпионов»

MATCHDAY ГОДА

• ХК «Сочи»

• ФК «Динамо» Москва

• BetBoom

• ФК «Сатурн» Раменское

• ХК СКА

МЕНЕДЖЕР ГОДА

• Ксения Шойгу, Федерация триатлона России

• Александр Тащин, «Матч ТВ»

• Николай Яременко, газета «Советский спорт»

• Артур Арутюнян, ПОП-ММА промоушен «Наше Дело»

• Константин Макаров, BetBoom

• Сергей Крюков, исполнительный директор Ассоциации студенческого баскетбола

СПОРТИВНЫЙ ЖУРНАЛИСТ ГОДА

• Василий Конов, Телеграм-канал K/On/Off

• Дмитрий Клипин, Телеграм-канал «ЭкСпорт»

• Андрей Панков, Championat.com

• Нобель Арустамян, Youtube-канал Nobel

• Витя Кравченко, Youtube-канал Вити Кравченко

• Игорь Лазорин, ИТАР-ТАСС

• Дмитрий Позов и Роман Косицын, Youtube-канал «Площадка»

• Александр Журавлев, Телеграм-канал «Мяч-Production»

• Ренат Шагабутдинов, Телеграм-канал «Бегать просто»

• Василий Уткин, Телеграм-канал «Настоящий РадиоУткин»

СПОРТИВНЫЙ РЕГИОН ГОДА

• Республика Татарстан

• Нижегородская область

• Санкт-Петербург

• Ханты-Мансийский АО – Югра

• Свердловская область

• Белгородская область

Добавим, что лауреатов профессионального конкурса определит независимое жюри, в состав которого вошли более 100 признанных и авторитетных специалистов отрасли:

• Азат Кадыров, первый заместитель Министра спорта РФ

• Дмитрий Свищев, председатель Комитета госдумы по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России

• Игорь Столяров, заместитель генерального директора по маркетингу, БК «Лига Ставок»

• Максим Сычев, руководитель проекта PlaymakerМаксим Сычев, руководитель проекта Playmaker

• Ксения Шойгу, президент Федерации триатлона России, руководитель и организатор проекта «Лига героев»

• Юрий Борзаковский, спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики, олимпийский чемпион 2004 года

• Андрей Федун, генеральный директор стадиона «Спартак»

• Елена Cавраева, управляющий партнер, главный редактор «СБК. Спорт бизнес консалтинг»

• Александр Пронин, генеральный директор АО «Олимпийский комплекс «Лужники»

• Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России

• Алексей Немов, четырёхкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира по гимнастике

• Евгения Медведева, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию

• Алексей Ягудин, олимпийский чемпион по фигурному катанию

и многие другие. Полный список жюри можно посмотреть на сайте премии.

Голосование пройдет с 13 по 15 апреля. Финалисты представят свои проекты жюри в онлайн-формате.

Объявление лауреатов и вручение наград – 21 апреля на Yota Arena, где в формате делового ужина встретятся ведущие представители российской спортивной индустрии. Главный приз Sport Business Awards – авторский Золотой глобус.

Учредитель премии – журнал «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг», при поддержке Минспорта РФ.