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Объявлены финалисты V премии Sport Business Awards

Оргкомитет Sport Business Awards представил шорт-лист, в который вошли 143 претендента на профессиональную премию в области спортивного бизнеса в 24 номинациях. Всего на соискание премии пришло рекордное количество заявок – около 700.
Объявлены финалисты V премии Sport Business Awards
12 апреля 2022 17:48

Стоит отметить, что в список финалистов номинации «Менеджер года» вошел главный редактор «Советского спорта» Николай Николаевич Яременко.

Финалисты V премии Sport Business Awards

СТАДИОН ГОДА

• Стадион «Калининград»
• Стадион «Нижний Новгород»
• «Екатеринбург Арена»
• «Мордовия Арена»
• «Фишт» (Сочи)

АРЕНА ГОДА

• «Белгород-Арена»
• Волейбольная арена «Динамо» (Москва)
• «Тинькофф Арена» (Санкт-Петербург)
• Дворец водных видов спорта (Саранск)
• Уральская футбольная академия (Екатеринбург)

ЛЕДОВАЯ АРЕНА ГОДА

• СК «Юбилейный» (Санкт-Петербург)
• Ледовый дворец «Кузбасс» (Кемерово)
• Ледовый дворец «Байкал» (Иркутск)

ПЛОЩАДКА ГОДА

• «Арена Парк» (Екатеринбург)
• «Чкалов Арена» (Москва)
• Экстрим-парк «Урам» (Казань)
• Спорт-холл «Айка» (Норильск)
• «Академия» (Москва)
• Ледовая арена «АВТО» (Екатеринбург)
• Rock the Cycle (Москва, Санкт-Петербург)
• Ледовый комплекс City Sport на м. Нагатинская (Москва)

ГОРНОЛЫЖНЫЙ КОМПЛЕКС ГОДА

• Курорт «Красная Поляна» (Сочи)
• Курорт «Игора» (Ленинградская область)
• Курорт «Большой Вудъявр» (Мурманска область)
• Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» (Сахалин)
• Горно-туристический центр «Газпром» (Сочи)

СПОРТИВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА

• Гонка героев
• Шоу Алексея Немова «Легенды Спорта»
• Чемпионат мира по пляжному футболу
• Чемпионат России по компьютерному спорту (совместная заявка АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» и Федерации компьютерного спорта России)
Vottovaara Mountain Race
• «Битва на Туре»
• Триатлон IRONSTAR
• Чемпионат мира по скоростному спуску на коньках

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ГОДА

• «Зуев Фэктори»
Kenguru pro
ZASPORT
Bau Flex
FK-ramps
• ФОРМАН Продактс

ПРОРЫВ ГОДА

• Лига героев
• Женская команда Регби-клуба ЦСКА
• ESforce Holding
• «Московские спортивные технологии»
• Всероссийская федерация волейбола
• «Мой спортивный район» ГБУ «Мосгорспорт»
• Российская Федерация прыжков в воду

КРЕАТИВ ГОДА

• Стенд ВТБ на Гран-При России Формулы 1
• ESforce Holding и Росатом
• HAVAL и мировые чемпионаты по киберспорту
• Квест-сериал во время ЧМ по хоккею 2021 от БК «Лига Ставок» и агентства Playmaker
• Песня «СуперГуд» ФК «Рубин»
• Видеоролик Дениса Бонуса
• «Елки по-арсенальски» от ПФК «Арсенал» Тула
• Перформанс «Токката И.С. Баха в переложении для органа и 37 спорткаров» от CLUB GT
• Студия Артемия Лебедева и ХК ЦСКА

SMM ГОДА

• ФК «Рубин»
• Ассоциация студенческого баскетбола
• Ночная хоккейная лига
• ХК «Сочи»
• Проект «На лыжи!», НП «Гонка чемпионов»

MATCHDAY ГОДА

• ХК «Сочи»
• ФК «Динамо» Москва
• BetBoom
• ФК «Сатурн» Раменское
• ХК СКА

МЕНЕДЖЕР ГОДА

• Ксения Шойгу, Федерация триатлона России
• Александр Тащин, «Матч ТВ»
• Николай Яременко, газета «Советский спорт»
• Артур Арутюнян, ПОП-ММА промоушен «Наше Дело»
• Константин Макаров, BetBoom
• Сергей Крюков, исполнительный директор Ассоциации студенческого баскетбола

СПОРТИВНЫЙ ЖУРНАЛИСТ ГОДА

• Василий Конов, Телеграм-канал K/On/Off
• Дмитрий Клипин, Телеграм-канал «ЭкСпорт»
• Андрей Панков, Championat.com
• Нобель Арустамян, Youtube-канал Nobel
• Витя Кравченко, Youtube-канал Вити Кравченко
• Игорь Лазорин, ИТАР-ТАСС
• Дмитрий Позов и Роман Косицын, Youtube-канал «Площадка»
• Александр Журавлев, Телеграм-канал «Мяч-Production»
• Ренат Шагабутдинов, Телеграм-канал «Бегать просто»
• Василий Уткин, Телеграм-канал «Настоящий РадиоУткин»

СПОРТИВНЫЙ РЕГИОН ГОДА

• Республика Татарстан
• Нижегородская область
• Санкт-Петербург
• Ханты-Мансийский АО – Югра
• Свердловская область
• Белгородская область

Добавим, что лауреатов профессионального конкурса определит независимое жюри, в состав которого вошли более 100 признанных и авторитетных специалистов отрасли:

Азат Кадыров, первый заместитель Министра спорта РФ
Дмитрий Свищев, председатель Комитета госдумы по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России
Игорь Столяров, заместитель генерального директора по маркетингу, БК «Лига Ставок»
Максим Сычев, руководитель проекта PlaymakerМаксим Сычев, руководитель проекта Playmaker
Ксения Шойгу, президент Федерации триатлона России, руководитель и организатор проекта «Лига героев»
Юрий Борзаковский, спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики, олимпийский чемпион 2004 года
Андрей Федун, генеральный директор стадиона «Спартак»
Елена Cавраева, управляющий партнер, главный редактор «СБК. Спорт бизнес консалтинг»
Александр Пронин, генеральный директор АО «Олимпийский комплекс «Лужники»
Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России
Алексей Немов, четырёхкратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира по гимнастике
Евгения Медведева, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию
Алексей Ягудин, олимпийский чемпион по фигурному катанию

и многие другие. Полный список жюри можно посмотреть на сайте премии.

Голосование пройдет с 13 по 15 апреля. Финалисты представят свои проекты жюри в онлайн-формате.

Объявление лауреатов и вручение наград – 21 апреля на Yota Arena, где в формате делового ужина встретятся ведущие представители российской спортивной индустрии. Главный приз Sport Business Awards – авторский Золотой глобус.

Учредитель премии – журнал «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг», при поддержке Минспорта РФ.

источник: «Советский спорт»
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Объявлены финалисты V премии Sport Business Awards
Оргкомитет Sport Business Awards представил шорт-лист, в который вошли 143 претендента на профессиональную премию в области спортивного бизнеса в 24 номинациях. Всего на соискание премии пришло рекордное количество заявок – около 700.
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