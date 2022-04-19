В Москве с 26 по 28 апреля на площадке Main Stage пройдет форум SPORTB2B EXPO&FORUM

Особого внимания заслуживает секция «IN FOOTBALL/ ГРИНКИПЕРЫ», которая пройдет 26 апреля в 15.30. Мероприятие проводится при поддержке Минспорта РФ, РПЛ, ассоциации гринкиперов России (AGR), ENGO Group и ООО «Крона Спорт».

Модератор сессии – Лев Гутман, эксперт по проектированию, эксплуатации и доступности спортивных сооружений для маломобильных групп населения.

В обсуждении также примут участие Колтыхов Денис, Новолодская Милана и Муртазин Ильнур из ассоциации гринкиперов России (AGR), которые озвучат задачи и перспективы, стоящие перед организацией.

Ожидается выступление Максима Жилинского и Николая Ключко, которые расскажут как избежать ошибок при строительстве футбольного поля. И, обсудят виды гибридных стабилизаций и технику, необходимую для обслуживания футбольного поля.

В завершении сессии запланирован стол с участием лучших гринкиперов страны-представителей стадионов «Фишт», «Калининград Арена», «Мордовия Арена», «Екатеринбург Арена», ФК «Локомотив», «Волгоград Арена» и «Самара Арена». А в 17.00 начнется экспериментальное для этого форума ток-шоу акселератора молодых предпринимателей.