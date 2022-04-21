Монсон призвал российских спортсменов не менять гражданство

Американский и российский боец смешанных единоборств Джефф Монсон, высказался о практике смены гражданства россиянами из-за запрета выступать в международных соревнованиях.

«Если спортсмен сборной России откажется от гражданства, чтобы выступать за другую страну, его перестанут уважать и он потеряет своих болельщиков из России. Поэтому я не думаю, что мы увидим много спортсменов, которые поменяют гражданство ради участия в международных соревнованиях. Мы в первую очередь русские, во вторую — спортсмены. Об этом нельзя забывать», - приводит слова Монсона Sport24.ru.

Добавим, что ранее президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что ожидает, что российский чемпион организации Артур Бетербиев будет представлять Канаду.