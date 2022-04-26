Новые вызовы и новые возможности: что обсудят эксперты в Москве на Форуме «Спорт и Россия – 2022».

Форум #БизнесСпортИнвестиции каждый год становится деловой площадкой для обсуждения актуальных тем, обмена опытом и поиска совместных решений. В этом году на форуме выступят лидеры спортивной отрасли, топ-менеджеры компаний, ведущие спортивные СМИ, представители госсектора и звезды спорта.
Программа форума:
1. КРУГЛЫЙ СТОЛ «БИЗНЕС И СПОРТ: новая реальность»
- Новые вызовы. С чем столкнулись и чего еще ждать?
- Будущее российского спорта в условиях санкций.
- Меры по защите прав и интересов российских спортсменов, тренеров и спортивных организаций.
- Финансирование спорта.
2. ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ «FAN ID ИЛИ ФАН УЙДИ?»
- О чем закон и для чего он нужен?
- Каков международный опыт применения Fan ID?
- Какие изменения ожидать российскому спорту с введением Fan ID?
- Чего ждать болельщикам в июне: будет ли введен Fan ID в Российской премьер-лиге (РПЛ)?
3. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СПОРТА
- Спорт и цифровая экосистема.
- Объекты и направления цифровой трансформации в спорте.
- Вызовы и перспективы цифровизации спорта в России сегодня.
- Технологии импортозамещения в инновационной спортивной индустрии.
4. КЕЙСЫ КОМПАНИЙ «БУДУЩЕЕ СПОРТИВНОЙ ОТРАСЛИ»
- В какой ситуации находится российский спорт и какие изменения его ждут?
- Развитие спорта в новой реальности.
- Какие перспективы инвестиций в спортивную индустрию?
Среди спикеров форума представители таких компаний как: АНО «Атом-Спорт», Совкомбанк, медиахолдинг MAER и другие. Кроме того, гостей форума ждет выступление олимпийской чемпионки Анастасии Максимовой.
Завершением мероприятия станет официальная церемония награждения компаний, которые добились наилучших результатов в сфере продвижения и поддержки спорта в России. Кроме основных 10 номинаций программы «Спорт и Россия – 2022», награды также получат лучшие проекты в сфере цифровизации спорта и в области активного отдыха и туризма. Объявит победителей спортивный комментатор и обладатель трёх премий ТЭФИ Виктор Гусев.
Условия участия и подробная информация на официальном сайте Премии: http://sportsrussia.org/