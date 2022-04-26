Новые вызовы и новые возможности: что обсудят эксперты в Москве на Форуме «Спорт и Россия – 2022».

Форум #БизнесСпортИнвестиции каждый год становится деловой площадкой для обсуждения актуальных тем, обмена опытом и поиска совместных решений. В этом году на форуме выступят лидеры спортивной отрасли, топ-менеджеры компаний, ведущие спортивные СМИ, представители госсектора и звезды спорта.

Программа форума:

1. КРУГЛЫЙ СТОЛ «БИЗНЕС И СПОРТ: новая реальность»

- Новые вызовы. С чем столкнулись и чего еще ждать?

- Будущее российского спорта в условиях санкций.

- Меры по защите прав и интересов российских спортсменов, тренеров и спортивных организаций.

- Финансирование спорта.

2. ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ «FAN ID ИЛИ ФАН УЙДИ?»

- О чем закон и для чего он нужен?

- Каков международный опыт применения Fan ID?

- Какие изменения ожидать российскому спорту с введением Fan ID?

- Чего ждать болельщикам в июне: будет ли введен Fan ID в Российской премьер-лиге (РПЛ)?

3. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СПОРТА

- Спорт и цифровая экосистема.

- Объекты и направления цифровой трансформации в спорте.

- Вызовы и перспективы цифровизации спорта в России сегодня.

- Технологии импортозамещения в инновационной спортивной индустрии.

4. КЕЙСЫ КОМПАНИЙ «БУДУЩЕЕ СПОРТИВНОЙ ОТРАСЛИ»

- В какой ситуации находится российский спорт и какие изменения его ждут?

- Развитие спорта в новой реальности.

- Какие перспективы инвестиций в спортивную индустрию?

Среди спикеров форума представители таких компаний как: АНО «Атом-Спорт», Совкомбанк, медиахолдинг MAER и другие. Кроме того, гостей форума ждет выступление олимпийской чемпионки Анастасии Максимовой.

Завершением мероприятия станет официальная церемония награждения компаний, которые добились наилучших результатов в сфере продвижения и поддержки спорта в России. Кроме основных 10 номинаций программы «Спорт и Россия – 2022», награды также получат лучшие проекты в сфере цифровизации спорта и в области активного отдыха и туризма. Объявит победителей спортивный комментатор и обладатель трёх премий ТЭФИ Виктор Гусев.

Условия участия и подробная информация на официальном сайте Премии: http://sportsrussia.org/