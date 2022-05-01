В Госдуме рассказали, что ОАЭ настроены на сотрудничество с Россией в спорте

Депутат Государственной думы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал результаты своих встреч с представителями спортивных ведомств ОАЭ.

«Могу сказать, что арабские партнеры заинтересованы в привлечении российского опыта по организации и проведению спортивных мероприятий.

Готовы сотрудничать в сфере киберспорта, принимать соревнования по разным видам спорта, включая некоторые зимние. И что еще позитивно - они готовы проводить у себя сезонные сборы российских спортсменов. И мы настроены на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество», - приводит слова политика «РИА Новости».

Напомним, в конце февраля МОК рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой, а у России забрать право на проведение запланированных ранее на ее территории мероприятий.

Так. сборная России по футболу оказалась за бортом мирового первенства в Катаре, московскому «Спартаку» не дали сыграть в Лиге Европы, а страна лишилась финала Лиги чемпионов и чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге, а также молодежного чемпионата мира в Омске и Новосибирске.