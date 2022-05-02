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Польские клубы разорвали контракты с российскими игроками

Ранее были отменены все запланированные на 2022 год международные турниры в России и Белоруссии.
02 мая 2022 11:58
автор: Александр Поволоцкий

Бадминтонистка Ольга Морозова сообщила о том, что польские клубы Экстралиги разорвали контракты с российскими и белорусскими игроками.

Отметим, что призер чемпионатов Европы выступала за команду UKS Hubal из города Белосток.

«Поляки еще рассматривали вариант, при котором российские и белорусские спортсмены могли продолжать выступать за польские клубы, так как клубные национальные лиги не находятся под эгидой международной или европейской федераций. Но затем было принято решение о полном запрете нам играть в Экстралиге. Я знаю, что подобные решения приняли в лигах Германии и Дании», - цитирует ТАСС Морозову

Экстралига состоит из 12 команд. Кроме Морозовой в чемпионате Польши играли другие известные россияне: Евгения Косецкая, Анастасия Семенова и Наталья Перминова

«Финал четырех» Экстралиги пройдет 7 мая.

источник: ТАСС
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