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Чемпионат России по нардам завершился во вторник

На завершившемся чемпионате России по нардам определились победители в заключительных дисциплинах.
10 мая 2022 23:00

Чемпионом главного турнира по коротким нардам стал Царук Манукян. В парном турнире первенствовали братья Юрий и Сергей Акоповы. В блице победил Ацамаз Арсагов. В длинных нардах с кубом удвоения чемпионом стал Генри Гаспарян.

В турнирах приняли участие в общей сложности более 200 человек из более чем 20 регионов России. Это был первый чемпионат, после того как в марте нарды были официально признаны в России видом спорта.

В следующем году планируется провести серию отборочных турниров в регионах, победители и призеры которых приедут на финальный турнир. Место и время его проведения определится позже.

источник: «Советский спорт»
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