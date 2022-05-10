Чемпионат России по нардам завершился во вторник

Чемпионом главного турнира по коротким нардам стал Царук Манукян. В парном турнире первенствовали братья Юрий и Сергей Акоповы. В блице победил Ацамаз Арсагов. В длинных нардах с кубом удвоения чемпионом стал Генри Гаспарян.

В турнирах приняли участие в общей сложности более 200 человек из более чем 20 регионов России. Это был первый чемпионат, после того как в марте нарды были официально признаны в России видом спорта.

В следующем году планируется провести серию отборочных турниров в регионах, победители и призеры которых приедут на финальный турнир. Место и время его проведения определится позже.