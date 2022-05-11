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Спорт есть искусство. Департамент спорта города Москвы готовит сюрпризы

21 мая 2022 года в рамках ставшей уже традиционной акции «Ночь в музее» Департамент спорта города Москвы предложит любителям искусства нечто совершенно новое. Москвичей и гостей столицы в рамках специального проекта Sport and Art ждут бесплатные интерактивные экскурсии и ночные тренировки в музеях и на стадионах.
Спорт есть искусство. Департамент спорта города Москвы готовит сюрпризы
11 мая 2022 16:46

В этом году Департамент спорта города Москвы выступил с инициативой по дополнению программы общегородской акции «Ночь в музее» спортивными активностями, а значит, любой желающий сможет не только насладиться живописью, скульптурой, архитектурой, но и сделать шаг навстречу спорту.

Две тренировки по стретчингу ждут тех, кто стремится к гибкости и пластичности. Пройдут занятия в парке искусств «Музеон» и в Галерее Ильи Глазунова. Одно из них проведет основательница сети фитнес-студий SMSTRETCHING и известный спортивный блогер Самира Мустафаева.

Кремль в Измайлово и центры современного искусства Винзавод и МАРС примут у себя тренировки по йоге. Проведут их высококлассные тренеры от сети премиум фитнес-клубов World Class.

В парке искусств «Музеон» найдется место не только вдумчивому стретчингу, но и массовому сайклингу от Music Cycle Festival. Участники тренировки почти час будут зажигать под самую актуальную танцевальную музыку, крутя педали и получая полезную и безопасную нагрузку на несколько групп мышц сразу.

Кроме тренировок организаторы приготовили две эксклюзивные экскурсии.

Самокатный исторический тур по олимпийскому комплексу «Лужники» в сопровождении специального аудиогида раскроет участникам интересные факты о сердце спортивной жизни России.

На вторую, более камерную, экскурсию приглашает стадион «Динамо». Вместе с экскурсоводом-экспертом гости пройдут по одному из самых современных спортивных сооружений Москвы, где, впрочем, бережно хранятся ценные декоративные элементы легендарного стадиона, который видел головокружительные сэйвы лучшего голкипера 20 века – Льва Яшина.

А специально для фанатов киберспорта и компьютерных игр фасад главного здания «Винзавода» превратится в огромный экран, на котором можно будет поиграть в популярные спортивные игры под музыку от модных диджеев и просто отдохнуть в релакс-зоне после посещения нескольких музеев и пары тренировок.

Специальный проект Sport and Art от Департамента спорта города Москвы в рамках акции «Ночь в музее» – это отличный шанс интересно и с пользой провести время в ночной столице в компании родных и друзей, расширить кругозор, и, конечно же, открыть для себя новые спортивные горизонты.

Ознакомиться с деталями программы Sport and Art, узнать подробное расписание экскурсий и тренировок, и, главное, успеть зарегистрироваться для бесплатного участия можно на сайте art.moscow.sport.

источник: «Советский спорт»
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Спорт есть искусство. Департамент спорта города Москвы готовит сюрпризы
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21 мая 2022 года в рамках ставшей уже традиционной акции «Ночь в музее» Департамент спорта города Москвы предложит любителям искусства нечто совершенно новое. Москвичей и гостей столицы в рамках специального проекта Sport and Art ждут бесплатные интерактивные экскурсии и ночные тренировки в музеях и на стадионах.
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