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Спортивный врач Мирошников: Мельдоний стал обнаруживаться в молоке, и это очередная проблема

14 мая 2022 10:12

Доцент кафедры спортивной медицины Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФКСМиТ), кандидат биологических наук Александр Мирошников не исключает, что после выпитого за сутки одного литра молока в допинг-пробе спортсмена может быть обнаружено запрещенное вещество мельдоний.

«Мельдоний стал обнаруживаться в молоке, потому что коров начинают пичкать седативными препаратами, а они в организме животных могут превратиться в мельдоний. И это очередная проблема, которая нависает над нашими спортсменами, а не только загрязненные БАДы (биологические активные добавки).

Уже есть ряд исследований, которые говорят о том, что молоко будет фонить на мельдоний. Одна из работ, опубликованных в 2021 году, говорит о том, что один выпитый литр молока в день может дать положительный результат на мельдоний», — приводит слова Мирошникова ТАСС.

По состоянию на 11 апреля 2022 года, 41 российский спортсмен отбывает в настоящее время дисквалификацию за употребление мельдония.

источник: ТАСС
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