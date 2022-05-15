Выиграй новенькую Porsche Panamera или другие отличные призы

TENNISI.bet совместно с «Рейтингом Букмекеров» запускают максимально протеннисированный розыгрыш! Ничего сверхъестественного не требуется – нужно просто делать ставки. Для этого:

Продолжай ставить на TENNISI bet.

Зарабатывай купоны за ставки на одинары (1 купон = 1 одинар на сумму не менее 5000 рублей при кэфе 2.00 и более).

Зарабатывай купоны за ставки на экспрессы (1 купон = 1 экспресс на сумму не менее 2000 рублей при кэфе 2.00 и более).

Любой из купонов может сделать тебя победителем!

Розыгрыш проходит в два этапа. Главный приз каждого из них – Porsche Panamera! Участники, занявшие места со 2-го по 10-е по итогам первого и второго этапов, получат ноутбуки, смартфоны, часы и игровые приставки!

Переходи по ссылке, чтобы узнать подробности!