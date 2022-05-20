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Игорный бизнес выступил против поправок в закон

20 мая 2022 13:10

Внесенный в Госдуму законопроект предлагает расширить полномочия компании «Единый регулятор азартных игр» и обязать организаторов азартных игр в казино и залах игровых автоматов делать отчисления на спорт, принимать ставки и выплачивать выигрыши через ЕЦУПС, контролируемый коммерческой организацией, и передавать информацию в единую информационную базу компании «Единый регулятор азартных игр» аналогично букмекерским конторам и тотализаторам.

- Указанный законопроект разработан без учета мнения представителей бизнеса по организации и проведению азартных игр в казино и залах игровых автоматов, не учитывает специфику ведения деятельности в данной сфере, не соответствует современной экономической ситуации, а также не способствует достижению заявленных в пояснительной записке целей,- комментирует «Советскому спорту» Дмитрий Анфиногенов, председатель Ассоциации операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий (АИРИС).

Создание игорных зон России в первую очередь было обусловлено необходимостью развития внутреннего туризма и привлечением иностранных гостей. Именно по этой причине и была создана серьезная инфраструктура в виде отелей, ресторанов, развлекательных комплексов в составе игорных зон.

В настоящее время в игорных зонах Российской Федерации работает около 6 000 человек. Для развития туристической инфраструктуры к 2026 году запланировано создание до 10 000 рабочих мест дополнительно. Совокупный объем инвестирования к 2026 году запланирован в размере более 100 миллиардов рублей.

Предложенная в законопроекте расчетная база существенно повлияет на стратегию инвестирования в туристический кластер игорных зон России. Принятие законопроекта в указанной редакции приведет к прекращению инвестиций в игорные зоны и сопутствующую туристическую инфраструктуру, в том числе иностранных инвестиций, а также к резкому снижению поступлений в бюджеты разных уровней и к потере рабочих мест.

Законопроект не учитывает разницу в бизнес-моделях казино и залов игровых автоматов по сравнению с деятельностью букмекерских контор и тотализаторов. Среди принципиальных отличий - ведение деятельности только оффлайн (онлайн-казино запрещено), более строгие ограничения в законе о рекламе, казино не имеет связи со спортивной отраслью. Поэтому заявленная в законопроекте целевая направленность отчислений на развитие профессионального и детско-юношеского спорта не обоснована. В казино и залах игровых автоматов ставки на спортивные соревнования не принимаются. Также не учтено, что налоговая нагрузка на игорный бизнес в казино многократно превышает нагрузку на букмекерский бизнес.

Ассоциации операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий намерена защищать интересы представителей игорного бизнеса и выступает против внедрения данного законопроекта.

источник: «Советский спорт»
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