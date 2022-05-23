Глава МИД России Сергей Лавров объявил об организации международного турнира по гребному слалому

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в стране могут пройти международные соревнования по гребному слалому.

«Руководство нашей национальной сборной команды представило уточненный план работы, который предполагает проведение целой серии мероприятий - тренировочных и соревновательных - на территории России.

Там планируется участие и наших коллег из ближнего зарубежья, особенно из азиатского зарубежья, и также не исключаем так называемого зарубежья дальнего», - приводит слова Лаврова ТАСС.

Напомним, с конца февраля россияне отстранены от международных турниров практически во всех видах спорта. Часть национальных спортивных федерации обратились с исками в CAS в попытке обжаловать такое решение МОК, однако заседания пока не проводились.