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Глава МИД России Сергей Лавров объявил об организации международного турнира по гребному слалому

Упор в приглашении иностранных участников будет сделан на азиатских спортсменов
23 мая 2022 19:44
автор: Александр Шульгин

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в стране могут пройти международные соревнования по гребному слалому.

«Руководство нашей национальной сборной команды представило уточненный план работы, который предполагает проведение целой серии мероприятий - тренировочных и соревновательных - на территории России.

Там планируется участие и наших коллег из ближнего зарубежья, особенно из азиатского зарубежья, и также не исключаем так называемого зарубежья дальнего», - приводит слова Лаврова ТАСС.

Напомним, с конца февраля россияне отстранены от международных турниров практически во всех видах спорта. Часть национальных спортивных федерации обратились с исками в CAS в попытке обжаловать такое решение МОК, однако заседания пока не проводились.

источник: ТАСС
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