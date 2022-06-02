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Россия потребовала компенсации за отмену международных турниров внутри страны

Вернуть потраченные денежные средства должны соответствующие федерации.
Россия потребовала компенсации за отмену международных турниров внутри страны
02 июня 2022 08:47
автор: Максим Скороходов

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что Россия затребовала компенсацию затрат после отмены международных соревнований внутри страны.

Самыми крупными турнирами, которые были перенесены из Российской Федерации, являются финал Лиги чемпионов этого сезона, который должен был пройти в Санкт-Петербурге, чемпионат мира по волейболу-2022, чемпионат мира по хоккею-2023 в Санкт-Петербурге и молодежный чемпионат мира по хоккею-2023 в Новосибирске и Омске.

«Соответствующие национальные федерации направили в адрес международных федераций обращения о компенсации финансовых затрат, которые понесли организаторы. Речь идет не только об организационных взносах, но и о затратах на строительство, имиджевых потерях. Диалог идет. Мы будем по максимуму защищать интересы страны и спортивных организаций», - приводит слова Матыцина «Известия».

Добавим, что международные федерации стали отнимать у России турниры после получения рекомендации МОК.

источник: «Известия»
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