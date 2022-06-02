15 штатов США запретили трансгендерам участвовать в женских студенческих турнирах

15 штатов США запретили трансгендерам участвовать в женских спортивных студенческих соревнованиях, а также турнирах на школьном уровне, сообщает RT, ссылаясь на The National Law Revew.
На данный момент данные решения приняты в Алабаме, Арканзасе, Флориде, Джорджии, Айдахо, Айове, Индиане, Миссисипи, Монтане, Южной Каролине, Южной Дакоте, Теннесси, Техасе, Западной Вирджинии и Юте.
Напомним, что в апреле пловчиха Лия Томас из Пенсильванского университета одержала победу в первом дивизионе американской лиги NCAA. Тем самым, она стала первым трансгендером, выигравшим в данных соревнованиях.
источник: «RT на русском»