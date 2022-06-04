Глава Федерации регби России Артемьев рассказал, как спорт стал жертвой политики

Председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев рассказал, с чего начались политизированные решения в отношении наших спортсменов.

«Еще несколько лет назад началась дискриминация в отношении россиян: нас не допускали на Олимпиады, выборочно выдавали приглашения. Мы стали бороться, приходилось обращаться в Спортивный арбитражный суд (CAS). С тех пор стали заботиться, чтобы именно англо-саксонские представители возглавляли антидопинговые комитеты.

Вся история с допингом привела к тому, чтобы в спорте появились более радикальные силы из противостоящего нам политического мира. Представители Британии, США заняли ключевые посты, и их стало очень легко координировать. Они стали принимать самые жесткие решения в отношении нас. А федерации отдельных видов спорта очень зависимы от руководящих органов. Поэтому политические процессы перенесли в спорт — туда, где их не должно быть», - приводит слова Артемьева «Газета.Ru»

Глава Федерации регби России вспоминает зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане, на которой наши спортсмены выступали под нейтральном флагом из-за допингового скандала зимних Олимпийских игр в Сочи.

После Игр в Пхенчхане наши спортсмены выступали без флага и гимна сначала на Олимпийских играх, а потом на чемпионатах мира.

Напомним, с марта этого года россияне на клубном и национальном уровне были отстранены от большинства международных соревнований.