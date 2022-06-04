Помощник председателя правительства РФ заявил, что мельдоний нельзя считать допингом

Помощник председателя правительства, а также председатель Высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев рассказал, почему мельдоний нельзя считать допингом.

Артемьев делает выводы на своих знаниях, как одного из разработчиков данного препарата.

«Действие мельдоний имеет примерно такое же, как L-карнитин, который вы найдете в любом спортивном клубе. Он повышает выносливость, предотвращает инфаркты и очень хорошо влияет на обмен веществ.

Это не допинг. Но и мельдоний тоже никакой не допинг. Это абсолютно такой же препарат. Вот только L-карнитин был придуман и производится в огромных количествах американскими корпорациями и везде разрешен.

Мельдоний такой же, но его запретили, потому что он был изобретен в СССР и производится нами. Вот и все. Вы можете объяснить, почему один препарат разрешают, а на другой попадает Мария Шарапова с диким скандалом?» - приводит слова Артемьева «Газета.Ru».

Напомним, что Шарапова получила двухлетнюю дисквалификацию за прием мельдония, спортсменка не прочитала обновленный список запрещенных с 2016 года препаратов.

Позднее мельдоний выявили у множества спортсменов России и стран СНГ, оказалось, что он долго выводится из организма, поэтому WADA пришлось делать поправки и сделать допустимым обнаружение мельдония в малых дозах до 30 сентября 2016 года.

Последний крупный допинговый скандал, связанный с данным препаратом, произошел на Олимпиаде 2018 года, когда положительный допинг-тест сдал бронзовый призер турнира по керлингу среди смешанных пар Александр Крушельницкий. В итоге он и его партнерша Александра Брызгалова были лишены медали, а сам Крушельницкий отбыл четырехлетнюю дисквалификацию.