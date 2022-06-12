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ВАДА призвало возобновить производство по делам российских спортcменов

Накануне агентство добилось дисквалификации оправданных ранее гребцов
12 июня 2022 20:10
автор: Александр Шульгин

Генеральный директор ВАДА Оливье Нигги призвал заново рассмотреть допинговые дела российских спортсменов.

Как сообщает «Профиль», ссылаясь на Associated Press, основанием для такого решения по-прежнему служат данные московской лаборатории.

Напомним, накануне стало известно о том, что CAS удовлетворил апелляцию ВАДА в отношении байдарочника Александра Дьяченко и каноиста Николая Липкина, дисквалифицировав обоих на четыре года.

Добавим, что по мнению ВАДА многочисленные доказательства свидетельствуют о том, что с пробами спортсменов, результаты которых занесены в базу данных московской лаборатории, проводились различные манипуляции, призванные скрыть подлинные данные.

источник: «Профиль»
источник: Associated Press
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