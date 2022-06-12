ВАДА призвало возобновить производство по делам российских спортcменов

Генеральный директор ВАДА Оливье Нигги призвал заново рассмотреть допинговые дела российских спортсменов.

Как сообщает «Профиль», ссылаясь на Associated Press, основанием для такого решения по-прежнему служат данные московской лаборатории.

Напомним, накануне стало известно о том, что CAS удовлетворил апелляцию ВАДА в отношении байдарочника Александра Дьяченко и каноиста Николая Липкина, дисквалифицировав обоих на четыре года.

Добавим, что по мнению ВАДА многочисленные доказательства свидетельствуют о том, что с пробами спортсменов, результаты которых занесены в базу данных московской лаборатории, проводились различные манипуляции, призванные скрыть подлинные данные.