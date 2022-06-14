Украинские спортсмены будут бойкотировать соревнования при допуске российских спортсменов

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал, что спортсмены его страны не допустят участия российских и белорусских атлетов на международных соревнованиях.

«В случае допуска спортсменов РФ и РБ к участиям в соревнованиях украинские спортсмены готовы блокировать их выступления и бойкотировать такие состязания», - приводит слова Гутцайта «Метарейтинг».

Ранее из-за участия российских и белорусских дзюдоистов на турнире «Большого шлема» украинец Георгий Зантарая пообещал отказаться от звания чемпиона мира.

Напомним, что рекомендация Международного олимпийского комитета допускает участие россиян и белорусов в нейтральном статусе.