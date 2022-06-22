ВАДА не уберет триметазидин из списка запрещенных препаратов

ВАДА не планирует убирает триметазидин из списка запрещенных препаратов, сообщает «РИА Новости».

Как напоминает «Профиль», в этот список попадают лекарства, выполняющие два критерия из трех:

1. Иметь потенциал улучшать либо улучшать спортивные результаты.

2. Представлять потенциальный или реальный риск для здоровья атлета.

3. Нарушать дух спорта.

Напомним, что именно на триметазидин сдала положительную допинг-пробу российская фигуристка Камила Валиева. Препарат был найдет на чемпионате России. Об этом стало известно по ходу Олимпиады в Пекине из-за чего результаты Валиевой на ней, включая победу сборной России на командном турнире, являются предварительными.