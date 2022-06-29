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Министр спорта Великобритании выступает против участия трансгендеров в женских соревнования

Ранее Международная федерация плавания ужесточила параметры уровня тестостерона.
29 июня 2022 15:00
автор: Александр Поволоцкий

Министр культуры, цифровых технологий, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис высказалась относительно участия трансгендеров в женских соревнованиях.

Как сообщает Inside the Games, чиновница озвучила свое мнение по данному вопросу на встречу с представителями национальных спортивных федераций.

«Несправедливо позволять биологическим мужчинам соревноваться с женщинами и девочками. Сортивные организации должны следовать политике, согласно которой соревновательный женский спорт должен оставаться женским. Превыше всего должна стоять справедливость», — заявила Доррис.

Напомним, что Международная федерация регби запретила трансгендерам участвовать в международных женски соревнованиях.

источник: Inside The Games
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