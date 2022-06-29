Министр спорта Великобритании выступает против участия трансгендеров в женских соревнования

Министр культуры, цифровых технологий, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис высказалась относительно участия трансгендеров в женских соревнованиях.
Как сообщает Inside the Games, чиновница озвучила свое мнение по данному вопросу на встречу с представителями национальных спортивных федераций.
«Несправедливо позволять биологическим мужчинам соревноваться с женщинами и девочками. Сортивные организации должны следовать политике, согласно которой соревновательный женский спорт должен оставаться женским. Превыше всего должна стоять справедливость», — заявила Доррис.
Напомним, что Международная федерация регби запретила трансгендерам участвовать в международных женски соревнованиях.
источник: Inside The Games