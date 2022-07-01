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Главы спортивных ведомств 33 стран потребовали приостановить членство России в федерациях

Также санкции должны коснуться и Белоруссии.
01 июля 2022 19:46
автор: Владислав Корегин

Министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук сообщил о подписании главами спортивных ведомств 33 стран совместного заявления в отношении России и Белоруссии.

Отмечается, что речь идет о требовании приостановить членство обеих стран во всех спортивных организациях. Также в заявлении говорится об исключении россиян и белорусов от работы в управляющих органах федераций международного уровня и запрете транслировать спортивные соревнования на их территориях.

– Мы требуем приостановить членство спортивных федераций России и Беларуси в международных организациях, мы требуем исключить представителей России и Белоруссии из управляющих органов международных федераций, а также приостановить телевизионные трансляции международных спортивных событий на территориях России и Белоруссии, – цитирует Бортничука ТАСС.

Добавим, что данное заявление было подписано представителями 25 стран ЕС, за исключением Болгарии и Венгрии. Также документ подписали Великобритания, США, Новой Зеландия, Австралия, Южная Корея, Япония, Норвегия и Канада.

источник: ТАСС
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