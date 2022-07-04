В Госдуме предлагают проводить выборы глав спортивных федераций без привязки к ОИ

В Госдуме РФ обсуждали проект закона о совершенствовании выборов глав общероссийских спортивных федераций.

Напомним, что сейчас они должны быть избраны в шестимесячный период после окончания Олимпийских или Паралимпийских игр.

«Считаю, что мы не должны привязываться к Олимпийским и Паралимпийским играм при выборах руководителей федераций. Сейчас наши зарубежные коллеги придумывают все новые инициативы, отстраняют и еще что-то. Я предлагаю на это не ориентироваться», - приводит ТАСС слова председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрия Свищева.

Добавим, что законопроект решили отправить на доработку.